Motivele care ar fi dus la prăbușirea avionului pe pista din Toronto. Cum au reușit pasagerii să supraviețuiască | VIDEO

Pasagerii și-au descris uimirea după ce majoritatea dintre ei au scăpat nevătămați.

Analiștii au sugerat că vremea aspră de iarnă ar putea fi de vină sau că avionul ar fi lovit ceva. Incidentul este în curs de investigare.

Ce s-a întâmplat când s-a prăbușit avionul

Incidentul a avut loc puțin după ora locală 14:00 luni (19:00 GMT). Avionul a sosit la Toronto din orașul american Minneapolis și transporta 76 de pasageri și patru membri ai echipajului.

La aterizare, avionul pare să fi lovit pista, a alunecat pe o anumită distanță și apoi s-a răsturnat, a observat Dan Ronan, jurnalist și pilot licențiat de Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA), care a vorbit pentru BBC.

Imaginile obținute de TMZ au arătat o parte a aeronavei izbucnind în flăcări în momentul aterizării. Pompierii s-au grăbit să le stingă.

New footage shows the Delta airplane crash-landing at Toronto airport. All passengers and crew survived. pic.twitter.com/582NHfKmHU — Pop Base (@PopBase) February 18, 2025

Pasagerul Pete Carlson a declarat pentru postul de televiziune CBC că a fost „un eveniment foarte puternic”, amintindu-și sunetul de „beton și metal” în momentul impactului.

El și alte persoane de la bord au atârnat cu capul în jos în scaunele lor și au plecat din aeronavă după ce au mers pe tavanul acesteia.

Toate cele 80 de persoane aflate la bord au supraviețuit. Marți dimineață, Delta a declarat că 21 de pasageri răniți au fost transportați inițial la spitalele locale - 19 fiind ulterior externați.

Cum se răsturnă un avion

Este posibil ca aripa dreaptă să fi lovit pista sau un element de pe aceasta, cum ar fi o lumină, a sugerat jurnalistul Ronan.

Este posibil ca și condițiile meteorologice să fi avut un rol important. Șeful pompierilor de la aeroport a declarat că pista era uscată la momentul incidentului.

Autoritățile aeroportuare declaraseră anterior că, deși ninsorile abundente din ultima vreme se opriseră, „temperaturile scăzute și vânturile puternice [se apropiau]”.

În timp ce avionul se pregătea să aterizeze, controlorii de trafic aerian au anunțat piloții despre rafale de 38mph (61km/h) și despre posibilitatea unei „ușoare denivelări a traiectoriei de planare”, a raportat CNN.

„Manevra crab” a piloților

Se pare că piloții au încercat ceea ce se numește o manevră de crab, a declarat Ronan. Aceasta presupune întoarcerea unui avion în direcția vântului și apoi direct pe pistă în ultimul moment.

Marco Chan, fost pilot și lector universitar la Buckinghamshire New University din Marea Britanie, a fost de acord că aeronava era înclinată spre dreapta și părea să fi efectuat o aterizare bruscă.

Se pare că avionul a aterizat cu o roată înainte, a declarat Chan pentru BBC, ceea ce ar fi putut provoca prăbușirea. Acest lucru ar fi putut duce la lovirea aripii drepte de pistă și, la rândul său, la rostogolirea avionului.

Cum au supraviețuit toți pasagerii

„Capacitatea de supraviețuire este cu adevărat uimitoare”, a declarat Ronan pentru BBC, subliniind că fuselajul (corpul) avionului a rămas intact.

El a subliniat, de asemenea, importanța scaunelor de mare impact 16G ale avionului, despre care a spus că au fost „concepute pentru a absorbi o mare parte din lovituri”.

Și alți comentatori au salutat caracteristicile de siguranță ale aeronavei. Analistul CNN și fostul inspector al FAA, David Soucie, a declarat că avionul s-a dezmembrat așa cum trebuia, detașarea aripilor împiedicând ruperea fuselajului.

Graham Braithwaite, profesor de siguranță și investigarea accidentelor la Universitatea Cranfield din Marea Britanie, a declarat că avioanele au fost, de asemenea, proiectate astfel încât pasagerii implicați într-un accident să nu se lovească de lucruri care ar putea provoca răni.

„Chiar și designul spătarului scaunului sau al tăvii face parte din modul în care luăm în considerare crearea acelui spațiu de supraviețuire”, a declarat el pentru BBC. „Și centura de siguranță pe care o au oamenii este atât de importantă - acesta este lucrul suprem care împiedică oamenii să fie aruncați în jurul cabinei în acest fel”, a adăugat el.

De asemenea, însoțitorii de bord au fost lăudați pentru că au scos rapid pe toată lumea din avionul răsturnat. Echipajele de urgență de la sol au fost catalogate drept „eroice” de către șeful aeroportului după ce au ajuns la locul accidentului în câteva minute.

