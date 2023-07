Momentul șocant în care are loc explozia din Johannesburg. Un autobuz sare în aer și aproape strivește un om | VIDEO

Imaginile arată explozia misterioasă din subteran, care a ucis un om și a rănit alte 48 de persoane în timpul orei de vârf de miercuri seară, în cel mai mare oraș din Africa de Sud, conform New York Post.

A security camera video from South Africa shows how vehicles were lifted into the air by a suspected underground gas explosion in Johannesburg which killed at least one person and injured dozens of others ⤵️

