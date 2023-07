Explozie misterioasă în centrul oraşului Johannesburg. 40 de persoane au fost rănite | VIDEO

Serviciile de urgenţă au indicat iniţial o posibilă explozie a unor conducte de gaz subterane, dar compania de gaze Egoli a declarat că este „puţin probabil să fi fost cauzată de o conductă de gaz sau de o scurgere”, scrie AFP, citată de News.ro.

Explozia a sfâşiat efectiv asfaltul, prăbuşind carosabilul şi răsturnând mai multe vehicule, inclusiv taxiuri.

A massive gas explosion caused by underground gas lines has rocked the Johannesburg CBD on Wednesday evening, leaving a trail of destruction and chaos.

