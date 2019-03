Momentul în care un senator australian este atacat cu ouă după ce a făcut declaraţii islamofobe

Fraser Anning, ales din statul australian Queensland (nord-estul ţării), a provocat un scandal legat de atacurile soldate cu 49 de morţi la două moschei din Christchurch, el imputând acest carnagiu ''programului de imigraţie care le-a permis fanaticilor musulmani să se stabilească în Noua Zeelandă''.

Someone has just slapped an egg on the back of Australian Senator Fraser Anning's head, who immediately turned around and punched him in the face. @politicsabc @abcnews pic.twitter.com/HkDZe2rn0X