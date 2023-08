Momentul în care un Humvee cu soldați ucraineni calcă pe o mină și sare în aer. „Mulțumim poporului american!

Soldații au supraviețuit în mod miraculos și au reușit să se evacueze, scrie Daily Mail.

Unul dintre ei a coborât din vehicul, în timp ce alți doi pasageri au sărit din blindată pentru a se adăposti de focurile trase de ruși.

Grupul se deplasa pe un câmp în vehiculul de proveniență americană, pentru că se aflau într-o misiune. Imaginile incredibile au surprins forța exploziei, dar și panica care se citea pe fața militarilor.

Jurnalistul ucrainean Yurii Butusov nu numai că a surprins explozia și schimbul de focuri pe camerele sale de filmat, dar le-a și trăit direct, fiind prezent în grupul militar în momentul atacului.

„Humvee-ul în care mă aflam cu luptătorii a explodat, tancul care ne susținea a explodat, artileria rusă ne-a încolțit pe un câmp minat”, a mărturisit jurnalistul când a publicat imaginile pe Youtube.

Imaginile au fost publicate și de Ministerul ucrainean al Apărării, cu mesajul „Mulțumim poporului american! Humvee-urile voastre salvează viețile soldaților noștri”.

Insane footage from inside a Ukrainian HMMWV during combat. Thank you to the American people! Your Humvees save the lives of our soldiers.

