Momentul în care un baraj s-a rupt sub presiunea apei dintr-un lac, în Texas

Imaginile au fost surprinse de o cameră de supraveghere. Potrivit specialiştilor, s-a ajuns în această situație după ce o ecluză de deversare s-a blocat.

Pentru că apa nu a mai fost evacuată din lac, toată presiunea a fost preluată de pereţii din beton, vechi de aproape 90 de ani. Și, în cele din urmă, barajul nu a mai rezistat.

Din fericire, în apropiere nu sunt locuinţe sau alte clădiri. Însă, în zonă sunt construite multe case de vacanţă.

Proprietarii sunt nemulţumiţi că lacul care înfrumuseţa peisajul a dispărut aproape în totalitate.

În plus, localnicii dintr-un orăşel aflat în apropiere spun că mare parte din economia lor depindea de lacul dispărut.

Barajul va fi reparat, dar va mai dura până când întreaga lucrare va fi gata.

A spillgate collapsed in Texas, causing the water level in the lake to drop dramatically. The middle gate that failed at the Dunlap Dam crashed down into the water below. https://t.co/Z8c1kSxOMe pic.twitter.com/0Ga31lx1Cr