Momentul în care rușii ucid doi civili lângă Kiev, surprins de camerele de supraveghere

Dar trupele Kremlinului continuă să piardă teren în Harkov, iar soldaţii ucraineni distrug poduri pentru a opri înaintarea inamicilor în regiunea Lugansk. Atenţie, urmează imagini care vă pot afecta emoţional!

Bombardamentele ruşilor au transformat oraşul Mariupol într-un "ghetou medieval", a spus primarul de acolo. De câteva săptămâni, zona se află aproape în întregime sub controlul forţelor ruse. Doar uriaşa oţelărie Azovstal, pe care armata Kremlinului o atacă fără încetare, nu a fost ocupată. Ultimii luptători care rezistă în buncăre au făcut un nou apel pentru evacuarea răniților.

Kievul a transmis Moscovei că e dispus să facă un schimb de prizonieri, pentru a obţine cale liberă pentru cei aproximativ 2.000 de soldaţi, mulţi răniţi, care au rămas în Azovstal. Aceştia au promis, la rândul lor, că depun armele dacă sunt evacuaţi într-o altă ţară decât Rusia.

Iar soţiile unor militari au mers în audienţă la Papă, cerându-i să intervină în criza umanitară.

Forțele rusești nu au făcut niciun progres semnificativ în ultimele 24 de ore, iar trupele ucrainene au continuat să câștige teren la nord-est de Harkov, afirmă Institutul pentru Studiul Războiului.

O tentativă a unei unităţi ruseşti de a traversa râul Doneţk pe un pod de pontoane s-a încheiat brusc, cu câteva zeci de blindate ruseşti distruse de artileria ucraineană care aştepta pe malul celălalt.

În altă parte, o echipă de filmare a unei televiziuni din China a surprins momentul în care un tanc rusesc T-72 e distrus de o rachetă. ngăTurela blindatului a fost aruncată la o înălţime de câteva zeci de metri.

Pe de altă parte, administrația controlată de ruși în Herson a declarat că intenționează să solicite anexarea la Moscova. Asta ar însemna o confirmare a ocupării permanente de către Kremlin a teritoriului ucrainean capturat din februarie.

Dmitry Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului: „Cu siguranţă, ţine de locuitorii din regiunea Herson, până la urmă, dacă vor să facă o asemenea solicitare sau nu. Acesta e primul pas. Bineînţeles, problema trebuie verificată cu atenţie şi analizată de jurişti şi specialişti în drept”.

CNN a difuzat acum imagini șocante, surprinse în primele săptămâni de război, în împrejurimile Kievului.

În imagini, se vede cum un grup de soldaţi ruşi îi împuşcă în spate pe doi civili ucraineni neînarmaţi. Oamenii cad seceraţi la pământ.

Cu doar câteva clipe mai devreme, camerele de supraveghere i-au suprins interacţionând cu forţele combatante. Ruşii le-au cerut ţigări, i-au percheziţionat, apoi au părut că pleacă din zonă. Ucrainenii au mai apucat să facă doar câţiva paşi pentru că ruşii au deschis focul asupra lor.

Câteva momente mai târziu, una dintre victime se ridică. Merge greu, dar este în viaţă. Reuşeşte să intre într-o încăpere şi să sune după ajutor.

Lamaba, luptător civil voluntar: „Un om din grupul nostru a mers acolo și bărbatul respectiv era încă în viață. L-a bandajat şi a încercat să îi acorde primul ajutor, dar rușii au început să tragă”.

❗️Graphic content@CNN showed how the Russian military killed 2 unarmed men on March 16. At first,the Russians asked the two Ukrainians for cigarettes, and when they left, they shot them in the back. The victims are the owner of a car salon and a 68-year-old security guard pic.twitter.com/XGIj50luxp