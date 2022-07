Momentul în care rachetele rusești au lovit orașul Vinița din Ucraina. VIDEO

În filmulețul distribuit de canalul bielorus Nexta pot fi văzuți pietoni și bicicliști aruncați la pământ în momentul impactului și un câine cu lesă alergând printre aceștia.

Atacul cu rachete ar fi omorât 23 de oameni, inclusiv trei copii, conform sursei citate, care mai dezvăluie că 71 de oameni au fost spitalizați și 18 persoane sunt încă dispărute.

Trei rachete rusești au lovit centrul Viniței joi, la ora locală 12.15 (și ora României), cauzând un incendiu, potrivit unei postări pe Facebook a Serviciului ucrainean pentru Situații de Urgență.

According to the #Ukrainian Interior Ministry, the rocket attack on #Vinnytsia killed 23 people, including three children.

Seventy-one people were hospitalized. Eighteen people are still missing. pic.twitter.com/890jutTJ12