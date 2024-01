Momentul în care o femeie și fetița ei de 3 ani, aflate într-o mașină scufundată, sunt salvate de un localnic

Liam Stych se plimba împreună cu iubita lui, Tia Draper, când au observat o mașină scufundată în Birmingham. În imaginile surprinse de Tia, care este însărcinată în cinci luni, se vede cum Liam coboară peste balustradele unui pod și se urcă pe mașina înghițită de ape.

El a reușit să spargă unul dintre geamurile autoturismului și le-a scos astfel pe cele două, mamă și fiică, în siguranță, scrie Daily Mail.

„Mergem pe un pod și am auzit o femeie țipând din interiorul unei mașini. Ea striga „Ajută-mă, ajută-mă, te rog salvează-mi copilul, este în spate!”. Partea din față a mașinii era îndreptată în jos în apă, așa că am stat atârnat de pod, dar am avut grijă să nu mai pun greutate pe mașină în cazul în care s-ar scufunda”, a mărturisit Liam Stych.

Poliția din West Midlands l-a numit pe Liam „erou local” în urma acestui indident care putea avea urmări tragice.

Furtuna botezată Henk este a opta care a măturat Regatul Unit în ultimele trei luni. Vântul a bătut cu peste 150 de kilometri pe oră și a plouat din nou peste măsură.

Transporturile au fost serios perturbate, un șofer a murit după ce un copac a fost doborât peste mașina lui și au fost emise aproape 300 de alerte de inundații. De asemenea, mii de gospodării au rămas fără curent electric.

Sursa: Daily Mail Etichete: , , , Dată publicare: 03-01-2024 22:59