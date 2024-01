MAE, atenționare de călătorie: coduri roşu şi portocaliu de ploi şi inundaţii în Franţa. Furtuna Henk a făcut ravagii | VIDEO

Meteo France a anunţat un cod roşu de inundaţii pentru departamentul Pas-de-Calais şi cod portocaliu de ploi abundente şi inundaţii pentru alte 7 departamente din Franţa (Nord, Finistère, Aisne, Ardennes, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle), începând din data de 3 ianuarie 2024 până la finalul zilei de 4 ianuarie 2024.

The situation remains tense in the flood areas in Europe, as the German weather service warns of continuous rain and risk of rising water levels, and ten departments in France still on high alert. pic.twitter.com/6r5a2wk2Ka