Imaginile anului 2023. De la balonul misterios al Chinei, la urcarea pe tron a lui Charles și conflictul Israel-Hamas

Ianuarie - Războiul din Ucraina

Pe 14 ianuarie o rachetă rusească a lovit un bloc de locuințe cu nouă etaje, în Dnipro, Ucraina. Zeci de persoane au fost ucise, acesta fiind unul dintre cele mai grave atacuri din acest război.

Februarie - Cutremur în Siria și Turcia

Un balon de supraveghere al Chinei a fost observat deasupra statului american Montana. Acesta a fost doborât pe 4 februarie de avioane de luptă ale SUA, deasupra Oceanului Atlantic.

Imagini cu o fetiță nou-născută din Siria, care a supraviețuit cutremurului devastator din țara ei natală, dar și din Turcia, au devenit virale în presă și în mediul online. Copila, botezată Afraa, a fost adoptată de mătușa ei.

Pe 12 februarie, Rihanna a făcut show la Super Bowl, atunci când a anunțat că este însărcinată pentru a doua oară.

Martie - Premiile Oscar

Pelicula „Everything Everywhere All at Once” a câștigat șapte premii Oscar în luna martie. Regizorii Daniel Kwan și Daniel Scheinert au fost surprinși în timp ce jonglau cu statuetele.

Aprilie - Rachetă SpaceX explodează în aer

Fostul președinte american Donald Trump a fost fotografiat în timp ce se afla într-o sală de judecată din New York, atunci când a pledat nevinovat pentru 34 de capete de acuzare care i se aduceau.

O rachetă spațială a SpaceX, cea mai puternică construită vreodată, a explodat în aer, la scurt timp de la lansarea din Texas.

Mai - Prințul Charles devenit rege

Prințul Charles a devenit Regele Charles al III-lea, după ce a ocupat tronul în locul mamei sale, Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Soția sa, Camila, a devenit regină consoartă.

Beyonce a susținut turneul „Renaissance World Tour”, primul în ultimii șapte ani.

Iunie - Rebeliunea lui Prigojin

Un accident feroviar cumplit a avut loc în statul Odisha din India. Cel puțin 275 de persoane au murit, iar alte peste 1.000 au fost rănite. Trei trenuri au fost implicate în coliziune.

Astronautul NASA Woody Hoburg a făcut un selfie după ce a ieșit în afara Stației Spațiale Internaționale.

Scooter a câștigat titlul de Cel mai urât câine din lume, în Petaluma, California.

Evgheni Prigojin a pornit o rebeliune pe 24 iunie, oprind-o în aceeași zi. Acesta s-a retras din Rusia și a plecat în Belarus.

Iulie - „Barbie” și „Oppenheimer”

O mulțime de câini din rasa Golden Retriever din întreaga lume s-au adunat la o fotografie de grup, în Scoția, în cadrul Adunării Guisachan care celebrează aniversarea fondării rasei.

În luna iulie au fost lansate filmele fenomen „Barbie” și „Oppenheimer” care s-au bucurat de un succes răsunător.

August - Moartea lui Prigojin

Funeraliile artistei Sinead O'Connor au avut loc pe 8 august, în orașul Bray din Irlanda. Aceasta a murit în iulie, la vârsta de 56 de ani.

Evgheni Prigojin a murit în urma prăbușirii avionului în care se afla, în Rusia.

Septembrie - Inundații în Libia

Libia a fost lovită de inundații apocaliptice. Mii se oameni au murit în estul țării, în urma ploilor abundente provocate de Furtuna Daniel.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu președintele american Joe Biden la Casa Albă, în Washington DC. Zelenski a cerut oficialilor SUA să continue sprijinul acordat Ucrainei.

Taylor Swift a apărut în public la un meci în Kansas, Missouri, confirmând astfel zvonurile care spuneau că are o relație cu Travis Kelce.

Octombrie - Începe conflictul Israel - Hamas

Pe 7 octombrie, rachete au fost trase din Fâșia Gaza către Israel, premierul israelian Benjamin Netanyahu declarând că a început „un război”.

Iar Israelul a ripostat, atacând la rândul său cu rachete Fâșia Gaza.

Un cutremur cu o magnitudine de 6,3 a lovit provincia Herat din Afganistan. Peste 2.000 de persoane au murit.

Actorul Matthew Perry, cunoscut pentru rolul său din serialul „Friends”, a murit, iar oameni din întreaga lume au adus omagii.

Noiembrie - Aurora boreală, vizibilă din România

Aurora boreală a putut fi observată din România, în mai multe județe ale țării.

Decembrie - Etna a erupt

Etna, cel mai activ vulcan din Europa, a erupt.

