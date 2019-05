Momentul în care 6 bombardiere și avioane de vânătoare ruse sunt interceptate de F-22 americane

Două bombardiere strategice cu elice de tip Tu-95 ”Bear” au fost, mai întâi, ”interceptate de două avioane de vânătoare de tip F-22 ale NORAD”, cu baza în Alaska, în timp ce zburau la vest de Alaska, a anunţat NORAD pe Twitter.

”Un al doilea grup de bombardiere (strategice de tip Tu-95) şi două avioane de vânătoare (de tip) Su-35 au fost interceptate de alte două F-22”, a adăugat Comandamentul americano-canadian.

NORAD fighters intercepted Russian bombers+fighters entering Alaskan ADIZ May 20. 2x Tu-95s were intercepted by 2x F-22s; a second group of 2x Tu-95+2x Su-35 was intercepted later by 2 more F-22’s; NORAD E-3 provided overall surveillance. The aircraft remained in int'l airspace pic.twitter.com/VrNuSWFOQm