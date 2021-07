Momentul de groază în care un pod se prăbușește și un camion este luat de apă. VIDEO

Totul s-a petrecut în Uryum, Rusia, conform Sky News.

În imagini se observă cum camionul înaintează pe un pod care nu pare foarte sigur. Ajuns la jumătatea drumului, podul începe să se lase din ce în ce mai mult și intră din ce în ce mai mult în apă. La un moment dat, podul se prăbușește cu totul, ia camionul este luat de apă.

Șoferul a reușit să se salveze.

Întreaga scenă a fost filmată de cineva care stătea pe partea pe care ar fi trebuit să ajungă șoferul. Pe imagini se aud țipetele de spamă a celor care au asistat la scenă.

BRIDGE COLLAPSE: Witness video captures the moment a suspension bridge in Russia suddenly burst and collapsed as a truck was driving across the heavily flooded waters. pic.twitter.com/hnbqpLQJi9