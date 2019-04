Momente de panică într-un avion de pasageri. Pilot: „Este posibil să le pierdem pe toate”

Aeronava efectua o cursă de la Tennessee la Huston, Texas, însă a fost nevoită să aterizeze de urgență în Dallas, potrivit Metro.

Un pasager a filmat momentul în care pilotul a anunțat că o parte din ecranele cabinei de zbor s-au stins, iar dacă nu va ateriza forțat, este posibil să se stingă toate.

„Am pierdut două dintre ecranele din cabina de zbor. Dacă vom continua să zburăm, este posibil să le pierdem pe toate”, a fost anunțul pilotului.

Potrivit companiei aeriene, aeronava a aterizat în siguranță, în Dallas.

United 4390 lost their screens in the cockpit pic.twitter.com/vliOVotLWW