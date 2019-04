Un model se află la un pas de moarte, din cauza fricii de zbor. La ce gest a recurs

Sofia Edigarova, în vârstă de 27 de ani, a ajuns la un spital din Saint Petersburg, după ce a început să se simtă din ce în ce mai rău, în timp ce zbura cu avionul, potrivit The Sun.

Potrivit medicilor, tânăra a luat o doză mare de metamfetamină pentru a scăpa de frica de zbor.

Sofiei i s-a acordat primul ajutor, chiar la bordul avonului, în timpul celor patru ore de zbor.

„Mama Sofiei a anunțat că fiica ei este în spital, dar până acum nu am aflat și alte detalii”, spune unul dintre amicii tinerei.

Aeroportul Pulkovo din Saint Petersbourg a refuzat să comenteze incidentul.

