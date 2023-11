Modalitatea prin care o femeie a reușit să mănânce pe gratis la restaurant. „Am fost dezgustat și furios, foarte furios”

Tom Croft, în vârstă de 32 de ani, a fost nevoit să returneze unei cliente 12,95 lire sterline pentru o cină care conținea friptură de vită, la Observatory din Blackburn, Lancashire, după ce aceasta a pretins că a găsit un fir de păr în mâncare. După ce a verificat imaginile de pe camerele de supraveghere, a fost șocat să vadă că femeia și-a pus propriul păr în mâncare, scrie Daily Star.

