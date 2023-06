Moartea lui Julian Sands a fost confirmată. Rămăşiţele umane găsite în munţii din California sunt ale actorului de 65 de ani

Excursioniştii au găsit rămăşiţele sâmbătă, a anunţat poliţia, iar acestea au fost acum identificate oficial.

Sands, în vârstă de 65 de ani, era cunoscut mai ales pentru rolurile sale din filmul premiat cu Oscar "A Room With A View" şi din serialele TV "24" şi "Smallville".

Printre alte pelicule ale sale se numără filmul The Girl with the Dragon Tattoo din 2011, în care a jucat alături de Daniel Craig, potrivit News.ro.

Sands a dispărut pe 13 ianuarie în timpul vremii nefavorabile din zona Baldy Bowl din Munţii San Gabriel.

Căutările aeriene şi terestre au fost îngreunate, deoarece California a fost lovită de furtuni, precum şi de condiţii de gheaţă şi de ameninţarea avalanşelor.

În urma unor noi căutări la începutul acestei luni, poliţia a declarat că unele părţi ale zonei, cu terenuri abrupte şi râpe, sunt încă inaccesibile din cauza "condiţiilor alpine extreme", inclusiv a mai mult de 3 metri de gheaţă şi zăpadă rămase.

După ce Sands a dispărut, familia starului a mulţumit autorităţilor californiene pentru eforturile depuse în încercarea de a-l localiza.

La sfârşitul lunii ianuarie, fratele Nick Sands, care locuieşte în North Yorkshire, unde el, Julian şi ceilalţi trei fraţi ai lor au crescut, a declarat că şi-a luat deja "rămas bun".

"M-am împăcat cu faptul că a plecat şi pentru mine aşa am făcut faţă situaţiei", a spus el.

Născut în Otley, Yorkshire, şi educat la Lord Wandsworth College din Hampshire, Sands şi-a început cariera de actor cu roluri în filme precum Câmpiile Morţii.

Acest lucru l-a adus în atenţia regizorului James Ivory, care l-a distribuit, înaintea lui Rupert Everett, în 1985, în adaptarea cinematografică a romanului lui EM Forster "A Room With A View".

Plasat în Anglia şi Italia epocii edwardiene, filmul s-a concentrat în jurul personajului lui Lucy Honeychurch, interpretat de Helena Bonham Carter, şi a iubirii sale din ce în ce mai mari pentru George Emerson, interpretat de Sands, un spirit liber.

Filmul, în care au mai jucat Dame Maggie Smith, Daniel Day-Lewis şi Dame Judi Dench, a fost un succes de box-office şi a câştigat premiile Oscar, Bafta şi Globul de Aur. Institutul Britanic de Film l-a numit unul dintre cele mai bune 100 de filme britanice.

Mai târziu, Sands l-a interpretat pe poetul romantic englez Percy Bysshe Shelley în thrillerul psihologic Gothic al lui Ken Russell, înainte de a se muta la Hollywood.

El a jucat rolul principal în filmul horror Warlock din 1989 şi în continuarea acestuia, iar printre celelalte roluri de pe marele ecran se numără roluri importante în Arachnophobia, Boxing Helena şi Leaving Las Vegas, precum şi rolul principal alături de Jackie Chan în filmul de comedie de acţiune The Medallion.

Printre rolurile sale de televiziune se numără un terorist rus în drama TV 24 a lui Kiefer Sutherland în 2006 şi tatăl biologic al lui Superman, Jor-El, în Smallville în 2009.

Prietenul şi colegul actor John Malkovich i-a făcut cunoştinţă lui Sands cu soţia sa, scriitoarea Evgenia Citkowitz. Cuplul, care a avut doi copii, a locuit în North Hollywood.

Sands a fost căsătorit anterior cu Sarah Sands, fost editor al programului Today de la BBC Radio 4, cu care a avut şi un fiu.

