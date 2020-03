Mituri demontate de un expert. Câți oameni vor fi infectați și când apare vaccin

"Europa a avut mult timp înainte să se pregătască, ştiam ce va urma, puteam să testăm dinainte noul virus - dar nu am făcut-o." Asta a declarat, luni, directorul Institutului de Cercetare în Biosecuritate din Germania.

Din 2003 până în 2015, el a ocupat funcția de consilier pentru controlul bolilor în guvernul federal german.

Alexander S. Kekule, medic specializat în virusologie: "Nu suntem foarte pregătiţi pentru acest lucru în Europa. Am avut mult timp înainte să ne pregătim. Ştiam exact ce va urma. Aveam deja kiturile necesare de testare, aşa că puteam testa dinainte noul virus, dar nu am folosit acest timp în avantajul nostru. Am lăsat virusul să intre pur şi simplu. Nu am făcut controale în aeroporturi, nu am luat niciun fel de măsuri în interiorul teritoriului, mai exact nu i-am testat pe cei care prezentau simptome de gripă ce ar fi putut indica noul virus. Şi ne-am declarat suprinşi de ceva ce fusese anunţat cu mult timp înainte."

Motivul numărului mare de morți din Italia

''Rata mare a mortalităţii din Italia e cel mai probabil legată de faptul că, în primul rând, au existat multe luni sau, cel puţin, mai multe săptămâni, în care virusul se extindea deja. Aşa că, mulţi oameni dintre cei care au fost infectaţi prezentau simptome minore şi nu au fost identificaţi, iar boala a "explodat" când au început să fie identificaţi mulţi dintre cei care suferau deja de alte afecţiuni grave. Acesta este unul dintre motivele pentru care au avut mai multe cazuri severe. Al doilea motiv ar fi faptul că în Italia majoritatea pacienţilor infectaţi sunt oameni în vârstă şi se ştia deja de ceva vreme bătrânii au o rată mai mare de mortalitate în această boală'' spune medicul.

''Cred că este necesar să restricţionezi contactul social. Este foarte important să ai o distanţă de cel puţin 2 metri dacă cineva tuşeşte sau strănută. Este foarte important să ai o distanţă de cel puţin un metru dacă stai de vorbă cu cineva, pentru că boala se extinde odată cu vaporii de apă care îţi ies din gură atunci când vorbeşti. Sunt vapori invizibili, pe care nu îi vezi, dar îşi fac apariţia, aşa că e foarte important să păstrezi o distanţă. Şi dacă trebuie să te apropii fizic, cum este cazul celor care lucrează în spital, este foarte important să porţi o mască şi ochelari cu vizieră pentru că e important să îţi protejezi şi ochii'' a mai adăugat acesta.

60-70% din populație va fi infectată



''Sincer să fiu, nu cred că o să se termine în două sau trei săptămâni. Aceasta este problema cu aceste aşa-zise "măsuri de carantină". De fapt, nu le numim "carantină", ci de "distanţare socială", iar această distanţare socială nu poate continua la nesfârşit, pentru că va fi un impact serios din punct de vedere economic şi, totodată, va avea un impact din punct de vedere social şi psihologic în rândul oamenilor pentru că este foarte stresant pentru toată lumea să stea în casă şi să li se permită să iasă doar în anumite condiţii'', a mai transmis Kekule.

''Dacă nu faceţi nimic, dacă nu vă luaţi nicio măsură de precauţie şi lăsaţi virusul să vină aşa direct peste voi, în această situaţie putem calcula că între 60% şi 70% din populaţie va fi infectată până la sfârşitul pandemiei, atunci când virusul va dispărea de unul singur'', avertizează acesta.

Mitul că cei mici sunt imuni

''Copiii nu sunt imuni la acest virus, pot fi infectaţi, chiar pot da cu rapiditate mai departe virusul. De aceea, e foarte important să se închidă şcolile şi grădiniţele mai devreme, pentru că copiii îşi pot infecta părinţii. Pe de altă parte, copiii nu prezintă simptome. E un lucru bun pentru copii şi părinţi, pentru că în general copiii nu se îmbolnăvesc foarte grav, dar e un lucru grav pentru comunitate pentru că asta înseamnă că cei mici pot împrăştia virusul în jur'', mai precizează medicul.

''Această mască de protecţie care se pune pe faţă este în primul rând o protecţie bună pentru ceilalţi oameni. Dacă cineva e infectat, e musai ca el sau ea să poarte o mască de protecţie pe faţă pentru că dacă intră în contact, de exemplu, cu cineva care e casier într-un supermarket, într-o bancă sau într-unul din aceste magazine care încă mai sunt deschise, oamenii care lucrează acolo cu siguranţă au nevoie de aceste măşti pentru că nu vrem ca acea persoană să infecteze fiecare persoană cu care vine în contact. Pe de altă parte, este o măsură de protecţie, dar nu e atât de sigură. E bine să ai această auto-protecţie decât nimic, atunci când eşti la o distanţă mai mică de 1 metru de o altă persoană, pentru că vaporii de apă nu îţi vor lovi gura sau nasul, dar totodată e util să ai şi ochelari cu vizieră sau o altă protecţie pentru ochi pentru că nu e vorba doar de nas şi gură, ci şi de mucusul ochilor care poate contracta virusul'', explică acesta.

Când va apărea un vaccin

''Avem nevoie de un plan B, un plan B care trebuie să aibă în vedere ce anume vom face după 4 săptămâni, când încă boala nu e învinsă, misiunea încă nu e finalizată, aşa că va trebui să facem şi altceva după această perioadă, pentru că nu poţi bloca economia sau viaţa socială pentru o perioadă mai mare de câteva săptămâni'', a adăugat medicul.

''Mă aştept ca în următoarele luni să avem o posibilitate (n.r. un medicament) prin care să îi putem ajuta pe pacienţii grav bolnavi. Este foarte important pentru că acest lucru va scădea rata mortalităţii, aşa că acest tratament este foarte important şi în această privinţă eu sunt foarte optimist. Cu privire la un vaccin, aş spune că mai avem de aşteptat 1 an până când îl vom avea, pentru că e nevoie de mult timp până când va trece toaate procedurile legislative. Nu poţi să îl foloseşti imediat după ce l-ai descoperit'', a concluzionat acesta.

