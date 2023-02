Mitingul-spectacol al lui Putin. Liderul de la Kremlin și-a mituit spectatorii cu echivalentul a 30 de lei și un cârnat

Dictatorul de la Kremlin a urcat pe o scenă amenajată pe stadionul Luzhniki din Moscova, pe jumătate gol, pentru a celebra Ziua Apărătorului Patriei, o sărbătoare observată la 23 februarie în Rusia, care comemorează înființarea Armatei Roșii, fiind totodată o celebrare generală a forțelor armate.

În jur de 200.000 de oameni au umplut tribunele stadionului Lujniki, dar au fost destui și pe gazon pentru acest uriaș concert. Toți agitau steaguri rusești, iar jocurile de lumini au strălucit în culorile naționale alb, albastru și rosu.

Până la sosirea președintelui, dar și după, muzicieni și dansatori au însuflețit elanul patriotic, iar reprezentațiile artistice au alternat cu discursurile oficialilor, inclusiv diverse persoane în uniforme militare.

Înainte de a veni la acest miting - odă conducătorului iubit - Putin s-a întâlnit cu șeful diplomației chineze. Au stat la o masă ovală, iar masa le-a permis ca lungime să-și strângă mâinile.

Putin a participat la miting și a ținut un discurs în fața mulțimii de „susținători”, la un an după ce a urcat pe aceeași scenă îmbrăcat într-o jachetă Loro Piana de 10.000 de lire sterline.

În acest an, Putin le-a spus participanților în cadrul unui discurs de cinci minute: „Suntem mândri de cei care luptă în Ucraina pentru a-și apăra patria. Sunt oameni – stau lângă mine, în stânga și în dreapta mea – sunt oameni care decid singuri să apere cel mai sacru și mai drag lucru pe care îl avem, familia și patria. Chiar acum există o luptă la frontierele noastre istorice, pentru pooprul nostru. Ei luptă eroic, curajos, cu bravură. În cinstea lor, de trei ori 'Ura!'”.

În vârstă de 70 de ani a condus apoi, cu stângăcie, mulțimea scandând „Rusia!”, în locul care a găzduit finala Cupei Mondiale de fotbal din 2018.

Mii de oameni au ieșit de pe stadion la câteva momente după scurtul discurs al șefului de la Kremlin, relatează The Sun, citată de Daily Star.

Rapoartele sugerează că participanții au primit echivalentul a 30 de lei (500 de ruble) pentru a participa, precum și steaguri rusești și promisiunea unei mese calde.

