Misterul copacului plantat de Trump și Macron a fost deslușit. Motivul pentru care a dispărut

Stejarul plantat în grădina Casei Albe de Emmanuel Macron şi Donald Trump a dispărut fără explicaţii după mai puţin de o săptămână.

Copacul fusese adus de Macron dintr-o pădure în care 2.000 de soldaţi americani au murit în Primul Război Mondial. Preşedintele Franţei a vrut ca stejarul să fie o amintire vie a legăturilor istorice dintre cele două ţări.

În urma unor intense speculaţii, Franţa a explicat: arborele-simbol al prieteniei franco-americane a fost plasat în carantină.

"Măsură este obligatorie pentru orice organism viu importat în SUA", a explicat duminică pe Twitter, Gerard Araud, ambasadorul Franţei în SUA. "El va fi replantat ulterior", a adăugat el.

În situaţia în care el fusese deja plantat, carantina nu a intervenit oare prea târziu?, s-au întrebat mulţi.

Rădăcinile fuseseră "izolate cu grijă" într-o folie de plastic de protecţie, a precizat totodată diplomatul francez.

It was not exposed. The roots remained carefully isolated. https://t.co/yCpvoh8AZo — Gérard Araud (@GerardAraud) 29 April 2018

Days after President Trump and French President Emmanuel Macron planted a tree together on the White House grounds –– it mysteriously disappeared, leaving many to wonder where the sapling is. pic.twitter.com/vXu8SM5Oa3 — CBS News (@CBSNews) 29 April 2018

