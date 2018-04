Copacul plantat de Donald Trump împreună cu Emmanuel Macron la Casa Albă a dispărut

Stejarul a fost un dar din partea lui Emmanuel Macron pentru Donald Trump, adus de peste ocean în timpul vizitei pe care acesta a efectuat-o săptămâna trecută, pentru a lega prietenia dintre cele două națiuni.

”Acest copac va fi un memento la Casa Albă a acestor legături dintre noi”, a fost mesajul lui Macron.

Luni, președinții celor două state, însoțiți de primele doamne, au plantat stejarul în gradina Casei Albe, iar fotografiile au devenit virale în mediul online.

La cinci zile după ce a fost plantat, jurnaliștii Reuters au observat că stejarul a dispărut, iar în locul lui a rămas o gaura acoperită cu iarbă.

Macron's Belleau oak tree is gone from the South Lawn of the White House. Where it stood only a yellow spot is to be seen, says @Reuters pic.twitter.com/m1mQfLNOKq