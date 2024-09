Misiunea Polaris Dawn a SpaceX a fost lansată. Pentru prima dată, persoane private vor ieşi în spaţiu

Astronauții au dat startul misiunii private de cinci zile Polaris Dawn a SpaceX, care îşi propune să testeze noi modele de costume spaţiale şi să efectueze prima plimbare spaţială privată, relatează Reuters.

Echipajul, format dintr-un om de afaceri miliardar, un pilot militar de vânătoare pensionat şi doi angajaţi ai SpaceX, a decolat de la Centrul Spaţial Kennedy al NASA din Florida la ora locală 5:23 a.m. EST (12:23, ora României).

Capsula a ajuns pe orbită aproximativ nouă minute şi jumătate mai târziu, iar echipajul a gravitat în jurul unui mic câine de pluş, jucăria astronaut, în timp ce imponderabilitatea - gravitaţia zero - a devenit evidentă.

