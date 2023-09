Minunile de la World Trade Center. Poveștile uimitoare ale supraviețuitorilor atentatelor de la 11 septembrie 2001

Au trecut 22 de ani de la atacurile teroriste care au avut loc pe 11 septembrie 2001 , în New York.

În total, 2.977 de persoane au fost ucise în New York, Washington DC și în afara orașului Shanksville, Pennsylvania.

Cei care au supraviețuit și-au văzut viețile transformate la 180 de grade. Iată câteva dintre poveștile lor.

Ultima persoană scoasă în viață de sub dărâmături

Guzman-McMillan și colegii ei au decis să coboare pe scări după ce primul avion a lovit Turnul de Nord al World Trade Center. Când au ajuns la etajul 13 turnul s-a prăbușit peste ei.

Guzman-McMillan, acum în vârstă de 51 de ani, a fost singura supraviețuitoare dintre colegii ei și a fost salvată în mod miraculos după ce a petrecut 27 de ore prinsă sub dărâmături, conform startTV.

Un bărbat a scăpat de la etajul 84, deasupra locului în care a lovit avionul

Brian Clark a fost unul dintre cei doar 18 oameni din Turnul de Sud care au reușit să scape de la un etaj care se afla deasupra locului unde a lovit avionul.

În timp ce cobora de la etajul 84 al clădirii 2 World Trade Center, unde se afla biroul firmei sale de brokeraj internațional, Clark s-a oprit pentru a salva viața unui bărbat - Stanley Praimnath.

Praimnath era prins sub niște dărâmături în spatele unui perete, iar Clark, care are 75 de ani, a reușit să își agațe brațele în jurul lui Praimnath și să îl ridice, conform Independent.

Un bărbat a ieșit singur dintre dărâmături

Tom Canavan, care lucra la firma de brokeraj First Union, a fost îngropat de viu în moloz.

Un zid mare de ciment a căzut peste el. Bărbatul a început să se târască și să sape în sus, printre dărâmături, și în cele din urmă a ajuns în siguranță la suprafață.

În imaginile împărtășite de National Geographic din 11 septembrie 2001, Canavan își descrie evadarea cu un calm remarcabil, conform Reuters.

Un căpitan a trăit pentru că s-a oprit să salveze o femeie căzută la pământ

În timp ce căpitanul Jay Jonasse se îndrepta spre scări a zărit-o pe Josephine Harris - o contabilă în vârstă de 59 de ani care căzuse și nu-și mai putea continua coborârea. S-a oprit pentru a o ajuta să iasă din clădire în siguranță.

La scurt timp după aceea, Turnul de Nord s-a prăbușit. Nici Harris și nici ceilalți pompieri care-l însoțeau nu au fost răniți.

„Nu poți spune că ceva ce ți s-a întâmplat este un miracol. Dacă nu era acolo pentru ca noi să o salvăm, probabil că nu am fi reușit", a declarat Jonas pentru The New York Times.

O femeie cu arsuri pe 80% din corp a supraviețuit

Manning sosea la serviciu la Turnul de Nord cu câteva momente înainte ca primul avion să lovească. Când a intrat în liftul care urma să o ducă la biroul ei a fost victima unui incendiu, conform Insider.

A suferit arsuri pe peste 80% din corp și a petrecut aproape două luni în comă indusă. Manning și-a revenit, spre surprinderea medicilor.

În 2013, președintele Barack Obama a spus despre Manning că este un exemplu pentru americani.

În iulie 2016, ea a ținut un discurs foarte apreciat la Convenția Națională Democrată.

A supraviețuit atacului asupra Pentagonului și a devenit ulterior senator de stat

Senatorul statului Texas, Brian Birdwell, în vârstă de 61 de ani, era locotenent-colonel în SUA și lucra la Pentagon în momentul în care acesta a fost lovit de zborul 77 al companiei American Airlines, deturnat la 11 septembrie 2001.

El a rămas cu arsuri grave pe 60% din corp și a fost singurul supraviețuitor din inelul E de la locul accidentului, a declarat Birdwell pentru KWTX.

Birdwell a fost decorat cu o Inimă Purpurie în 2004 și și-a petrecut cei 13 ani de după aceea conducând o organizație non-profit pentru a sprijini supraviețuitorii cu arsuri grave.

În cadrul unor alegeri speciale din iunie 2010, Birdwell a fost ales în Senatul statului Texas. De atunci el a fost reales de trei ori.

Unei femei i-a fost amputat piciorul, iar ulterior a participat la Jocurile Invictus

Rudder, care a fost în US Marines, se afla la Pentagon pe 11 septembrie, în așteptarea ceremoniei de promovare. Ea a scăpat nevătămată în urma atacului.

Ea s-a întors la Pentagon două zile mai târziu pentru a ajuta la îndepărtarea rămășițelor victimelor. În acea zi a avut un accident și și-a strivit glezna sub o bucată mare de beton.

După mai multe operații de reconstrucție, piciorul i-a fost în cele din urmă amputat în 2014, confrom Tampa Bay Times.

În 2016, Rudder a participat la Jocurile Invictus internaționale pentru militarii răniți și accidentați. Supraviețuitoarea a câștigat șase medalii.

Supraviețuitor îngropat 10 metri sub pământ

După ce a văzut primul avion lovind Turnul de Nord, Jimeno - un ofițer începător în cadrul Departamentului de Poliție al Autorității Portuare - s-a grăbit să ajungă la World Trade Center împreună cu alți 20 de ofițeri.

La scurt timp după ce a ajuns, Turnul de Sud s-a prăbușit, iar Jimeno a fost prins sub 10 metri de moloz. A fost unul dintre cei doi ofițeri care au fost scoși în viață dintre dărâmături, dar a petrecut săptămâni întregi la terapie intensivă, fiind supus la 13 intervenții chirurgicale, potrivit CBSN New York.

Un bărbat a încercat să trimită un mesaj radio pentru soția însărcinată a unei victime

Sergentul John McLoughlin a fost ultimul om scos în viață din World Trade Center după atacurile de la 11 septembrie 2001.

McLoughlin, sergent în cadrul poliției Autorității Portuare, a fost prins împreună cu Jimeno sub dărâmături. El a încercat să își folosească radioul pentru a trimite un ultim mesaj soției însărcinate a ofițerului începător, cerându-i să îi îndeplinească o ultimă dorință – să îi pună numele Olivia fetiței lor nenăscute.

McLoughlin a supraviețuit. El a stat îngropat sub moloz timp de 22 de ore, scrie CBS News.

Dată publicare: 12-09-2023 11:12