Ministrul rus al Apărării a vizitat trupele ruse din Ucraina pentru prima dată de la începutul războiului

Ministerul Apărării de la Moscova a difuzat duminică un video arătându-l pe Şoigu coborând dintr-un avion în haine militare de culoare verde închis şi apoi discutând cu oficiali militari, scrie Agerpres.

On month five of the war, Russia’s defense minister Sergei Shoigu visits Ukraine for the first time. pic.twitter.com/h3dNr0LuuX