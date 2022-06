Ce a fost Planul Marshall și ce ar presupune acest program în reconstruirea Ucrainei

Imago

Cancelarul german Olaf Scholz a declarat că va fi nevoie de un Plan Marshall pentru reconstruirea Ucrainei.

Olaf Scholz a transmis într-un discurs guvernamental că vizita recentă făcută în Ucraina i-a amintit de distrugerile pe scară largă ce au caracterizat multe orașe din Germania după Al Doilea Război Mondial.

„La fel ca Europa măcinată de război atunci, Ucraina are nevoie astăzi de un plan Marshall de reconstrucție”, a spus cancelarul.

Ce a fost Planul Marshall

În 1947, Secretarul de Stat al SUA din acea perioadă, George C. Marshall, a sugerat înființarea Programului European de Recuperare (PER) pentru a ajuta la reconstrucția unei mari părți a Europei care fusese distrusă în război. Astăzi, această schemă este cunoscută sub numele de Planul Marshall.

Programul a presupus ca SUA să acorde împrumuturi pentru finanțarea eforturilor de reconstrucție europeană, dar și să importe mărfuri, materii prime și produse alimentare în Europa. Peste 12 miliarde de dolari (aproximativ 150 de miliarde de dolari în prezent) au fost furnizate în 16 țări - printre care Germania de Vest, Italia, Franța și Marea Britanie - între 1948 și 1952.

Această finanțare nu numai că a declanșat redresarea economică a Europei, dar a și deschis noi piețe pentru Statele Unite.

Însă Planul Marshall a avut și o dimensiune politică. Nu toate țările europene au primit bani din partea SUA. În timp ce America dorea să limiteze influența sovietică în Europa de Est, Uniunea Soviectică a interzis Ungariei, Cehoslovaciei și Poloniei să se alăture Planului Marshall, temându-se de controlul SUA asupra regiunii.

În Europa, Planul Marshall este amintit ca un program de succes care a ajutat la reconstruirea continentului. A declanșat redresarea economică, dar a și ajutat structurile democratice să se înrădăcineze în Europa. De aceea, după diferite războaie și crize din lume, mulți au indicat Planul Marshall ca un bun exemplu pentru reconstrucția postbelică.

Ce ar însemna un Plan Marshall pentru Ucraina

Cancelarul german Olaf Scholz se așteaptă ca războiul din Ucraina să nu se termine prea curând. Așa cum Planul Marshall era orientat inițial spre reconstrucția pe termen lung, oficialul spune că Occidentul ar trebui să se aștepte ca și refacerea Ucrainei să dureze mai mult timp.

„Vom avea nevoie de mult mai multe miliarde de euro și de dolari în scopuri de reconstrucție pentru anii următori”, a declarat acesta.

Scholz a adăugat că dorește ca Ucraina să continue să primească sprijin european în termeni financiari, economici, umanitare și politici, precum și „livrări de arme”.

Werner Hoyer, șeful Băncii Europene de Investiții, se așteaptă la un ajutor financiar de miliarde de euro pentru Ucraina. Acesta a spus că este nevoie de un program care să vizeze „un public global, mai degrabă decât contribuabilii UE”.

Iar Uniunea Europeană a sugerat ca eforturile de reconstrucție să fie coordonate de Ucraina împreună cu statele UE, G7 și G20, precum și cu instituțiile și organizațiile financiare internaționale.