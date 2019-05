Ministru israelian: Iranul ar putea ataca Israelul dacă SUA escaladează tensiunile

SUA şi-au accentuat presiunea economică şi militară asupra Iranului, iar preşedintele american Donald Trump le-a cerut liderilor iranieni să discute cu el despre renunţarea Teheranului la programul său nuclear, fără să excludă totuşi varianta unei confruntări militare.

Guvernul premierului israelian Benjamin Netanyahu, care susţine poziţia fermă a administraţiei lui Donald Trump împotriva inamicului său declarat, este totuşi reticent cu privire la o escaladare a tensiunilor.

Rupând tăcerea, ministrul israelian al energiei, Yuval Steinitz, a declarat că, în Golf, "lucrurile se înfierbântă". "Dacă va exista o confruntare între Iran şi SUA, între Iran şi vecinii săi, nu exclud că acesta va activa Hezbollah şi Jihadul Islamic din Fâşia Gaza şi va încerca să lanseze rachete din Iran spre Israel", a declarat Steinitz, membru în cabinetul de securitate al premierului Netanyahu, postului Ynet TV, conform Agerpres.

