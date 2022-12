Ministerul britanic al Apărării: Rusia a fost aprovizionată cu drone iraniene de tip Shahed-131 și Shahed-136

Statul major ucrainean a anunţat, marţi, că a doborât cel puţin paisprezece drone de tip Shahed-136, se menţionează în ultimul raport al Ministerului britanic al Apărării în legătură cu situaţia de pe frontul din Ucraina. Ultima dată când un avion Shahed-136 a fost doborât în Ucraina a fost pe 17 noiembrie, precizează raportul, scrie The Guardian, citată de News.ro.

