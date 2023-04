Ministerul britanic al Apărării: Cel puţin 200 de mii de militari ruși au murit, unii şi după ce au băut fără măsura

Ucraina a fost din nou sub bombardamente. Cel puțin 6 oameni au murit în timpul unor atacuri petrecute în estul țării, în apropiere de Bahmut.

Dar, potrivit ministerul britanic al Apărării de la începutul războiului şi până acum armata Moscovei a suferit pierderi semnificative. Cel puţin 200 de mii de militari au murit, unii şi după ce au băut fără măsura.

O bază secretă adăpostește Brigada ucraineană 93, cunoscută sub numele de cod "Seneca". Membrii ei, deși sunt foarte tineri, operează drone kamikaze. Jurnaliștilor de la Sky News li s-a primis să îi filmeze doar în interior.

Sarcina lor este simplă, dar pericolul acut.

Ucrainenii, piloți și ingineri, deopotrivă iau aceste drone, le reprogramează astfel încât să nu fie detectate, de radare, în zbor. Apoi le atașează explozibili și se poziționează la doar câțiva kilometri de linia frontului din Bahmut. Cu ajutorul unor ochelari de realitate virtuală, pilotează drona respectivă direct spre liniile rusești.

Anna este comandantul grupului.

Anna: "Ne luptăm pentru pământul nostru, pentru istoria noastră, pentru cultura noastră. Luptăm pentru libertatea noastră".



Dar, ultimele ore nu au fost lipsite de atacuri din partea rușilor. Proiectilele au căzut într-un oraș din regiunea Donețk. Bombardamentele au avariat mai multe blocuri, o școală și o clădire administrativă. Cel puțin 6 civili au murit.

Localitatea vizată se află în apropiere de Kramatorsk și Sloviansk, două orașe-cheie pe care Rusia se străduiește să le captureze pentru a-și finaliza misiunea de ocupare a întregii regiuni Donețk.

În mesajul său zilnic, liderul ucrainean a protestat că Rusia a preluat pentru o lună de zile președinția rotativă a Consiliului de Securitate al ONU, un organism care, ar trebui să garanteze pacea și securitatea internațională.

Volodimir Zelenski: "Am vorbit cu președintele francez, Emmanuel Macron. Am discutat în detaliu timp de o oră. Am vorbit despre situația de pe linia frontului, despre cooperarea noastră politică şi despre cum să mergem mai departe cu implementarea proiectului de pace al Ucrainei".

Emmanuel Macron va merge în perioada următoare în China, pentru a se întâlni cu omologul său, Xi Jinping.

Cantitatea de armament pe care Kievul o va primi în următoarele luni ar putea decide evoluția conflictului. Potrivit ministrului german al Apărării, Boris Pistorius, țările NATO intenționează să trimită în Ucraina 160 de tancuri Leopard, aproximativ jumătate din blindatele solicitate pentru contraofensiva așteptată în această primăvară.

