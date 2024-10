Milioane de turiști aruncă anual monede în faimoasa Fontana di Trevi. Unde ajung banii și ce sume se strâng

Dar unde ajung toți acei bani? Autoritățile dau asigurări că sunt folosiți pentru a veni în sprijinul sărmanilor.

Iar cei care curăță fântâna au și ei o dorință - vizitatorii să arunce doar mărunțiș în apă.

Mai toţi cei care ajung în Oraşul Etern poposesc lângă Fontana di Trevi pentru a-şi pune o dorinţă și pentru a respecta o regulă nescrisă.

În perioadele în care numărul turiştilor este mare, monedele sunt adunate o dată la câteva zile.



Marco Tesan manager la compania regională de utilităţi ACEA: "Colectarea monedelor din fântână se face cu ajutorul unor instrumente speciale, cu ajutorul cărora adunăm monedele în centrul fântânii, apoi, cu o pompă, încercăm să aspirăm monedele într-unul din acele instrumente."

Mărunțișul este dus apoi la filiala din Roma a Organizaţiei Caritabile Catolice. După ce sunt numărați, banii ajung fie la bancă de alimente, fie la o cantină pentru sărmani ori sunt folosiţi pentru a finanţa diferite proiecte.



Turistă Chile: "Îmi place să știu că atunci când arunci o monedă poți ajuta oamenii care au nevoie."

Numai că, nu de puține ori, vizitatorii nu se rezumă doar la o monedă aruncată în fântână.



Marco Tesan angajat al companiei regionale de utilităţi ACEA: "În interiorul fântânii găsim de toate. După cum vă puteți imagina, aruncând o monedă mai pot cădea și alte lucruri în apă. Am găsit brățări, coliere, dar și proteze dentare. Am găsit chiar și un cordon ombilical... Câte ceva din toate."

Totuşi, banii strânşi nu sunt puţini.



Giustino Trincia: "Am avut o scădere drastică (a banilor colectați) în perioada pandemiei, altfel media ultimilor ani este în jur de 1,3 milioane de euro până la 1,5 milioane. Dar trebuie să spun că în ultimul an, în 2023, am depășit ușor 1,9 milioane de euro (banii aruncați în fântână)."



Potrivit legendei, cine aruncă o monedă cu mâna dreaptă peste umărul stâng în Fontana di Trevi se va întoarce la Roma.

