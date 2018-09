Miliardarul Richard Branson şi fiul său, ''la un pas de moarte'' în timpul unei expediţii montane. VIDEO

După ce a reuşit să evite impactul cu bolovanii mari în timpul incidentului dramatic miliardarul a susţinut că simte faptul că familia sa este ocrotită de o ''stea prietenoasă''.

El a declarat pentru Press Association că echipa de alpinişti din care făcea parte a fost preluată de un elicopter după ce a ajuns pe vârf deoarece drumul de întoarcere devenise periculos şi nu se justifica asumarea riscului.

Omul de afaceri în vârstă de 68 de ani, fiul său Sam şi nepotul Noah Devereux, au ajuns sâmbătă după-amiază pe Mont Blanc după ce au încheiat aventura de 33 de zile în vestul Europei.

O echipă formată din 13 persoane a urcat, a pedalat şi chiar a vâslit pentru a încheia călătoria din Sardinia până pe Mont Blanc cu scopul de a strânge fonduri pentru organizaţia caritabilă Big Change care ajută tinerii defavorizaţi din Marea Britanie.

.@SamBranson had been filming on his camera as we crossed the Gouter Couloir and although you don’t see the boulders falling, you get a sense of the drama that unfolded https://t.co/5WjTsSrI51 pic.twitter.com/VimyRpZWDl