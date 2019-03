Mii de susținători ai Brexit au protestat după votul negativ din Parlament: ”Ruşine să vă fie!”

Mii de manifestanţi s-au adunat vineri în faţa sediului Parlamentului britanic, pentru a cere implementarea Brexitului în această zi în care Regatul Unit urma să părăsească Uniunea Europeană (UE), relatează AFP.

”Ce vrem? Brexitul. Când? Acum”, scandau activişti eurosceptici, agitând steaguri britanice şi urlând ”Ruşine să vă fie!” adesându-se deputaţilor.

Deputaţii au respins a treia oară, vineri, acordul de divorţ negociat de Theresa May cu UE, lăsând ţara în incertitudine pe tema viitorului său - o amânare îndelungată? o ieşire fără acord?

În opinia manifestanţilor, reuniţi la apelul mişcării Leave means Leave (”A pleca înseamnă a pleca”), important este să plece din UE, chit că fără acord.

”Fără acord, fără probleme”, ”Bye Bye EU”, proclamau unele pancarte, în timp ce activişti reclamau cu vigoare ”un Brexit dur” şi ”acum”.

Citește și Parlamentul britanic a respins a treia oară tratatul privind Brexitul. Reacția Theresei May

”Ar fi trebuit să plecăm (din UE) astăzi”, îşi exprimă regretul Will Smallwood, în vârstă de 70 de ani, din Chichester. Însă deputaţii ”fac orice”, declară el pentru AFP.

În urmă cu exact doi ani, premierul Theresa May activa Articolul 50 al Tratatului de la Lisabona, lansând în mod oficial procesul în vederea părăsirii clubului european, care urma să se încheie la 29 martie, la ora locală 23.00 (sâmbătă, 1.00, ora României).

În mod imprudent, May a repetat în discursurile pe care le-a susţinut, că ţara avea să părăseasă Uniunea la această dată.

Însă, din cauză că nu a reuşit să-i convingă pe aleşi să ratifice acordul, ea a fost nevoită să ceară UE să amâne data divorţului, care ar putea avea loc cel mai devreme la 12 aprilie.

SUSŢINĂTORI AI ”FREXITULUI”

La aproape trei ani de la referendumul din iunie 2016, în care tabăra Leave a obţinut o victorie cu 52% din vpturile exprimate, haosul domneşte în Parlament, iar amărăciunea în rândul populaţiei, atât în rândul euroscepticilor, frustraţi că nu-şi văd ţara părăsind UE, cât şi al eurofililor, care ar vrea să vadă regatul revenind asupra deciziei.

În rândul acestora din urmă, primarul laburist al Londrei Sadiq Khan a inaugurat un autobuz care urmează să străbată capitala cu scopul de a-i informa pe cetăţenii europeni cu privire la procedurile de efectuat pentru a rămâne în regat după Brexit.

De cealaltă parte a eşicherului politic, activişti pro-Brexit au încheiat ultima etapă a unui îndelungat marş, de aproximativ 450 de kilometri, din nordul Angliei, şi au ajuns la Londra.

Purtând Union Jack ca pe o capă pe umeri, ei au defilat, unii cu încălţăminte şi bastoane de drumeţie, iar alţii, în vârstă de 30 de ani, în costum.

La megafoane se difuza cântecul "I want to break free" (”Vreau să me eliberez”) al trupei Queen.

Dacă Regatul Unit ar fi ieşit din UE vineri, aşa cum era prevăzut, Jan Bowman ar fi organizat un ”foc de artificii”. În locul lui, această artistă în vârstă de 63 de ani, defila către Westminster cu o enormă banderolă cu mesajul ”Respectaţi-ne votul”, pe care a pictat-o chiar ea. Ea îi acuză pe deputaţi că au ”trădat votul popular”.

Cele două mişcări politice care susţin o plecare a Franţei din UE (Frexit), Les Patriotes şi UPR, erau prezentate, vineri, la Londra.

RUGĂCIUNE PENTRU NAŢIUNE

”Petreceri de plecare” pe tema Brexitului erau prevăzute vineri seara.

Working Men's Club din Bethnal Green, la Londra, promite, astfel, o ”seară apocaliptică”.

”Deci, faceţi-vă cererea de viză (cumpăraţi un bilet) sau riscaţi să fiţi respinşi de vameşi? A venit timpul să petrecem ca şi cum este sfârşitul lumii, pentru că, să fim cinstiţi, este ceea ce s-ar putea întâmpla”, avertizează organizatorii.

Mai sobră, Biserica Anglicană i-a îndemnat pe britanici să se încredinţeze lui Dumnezeu pentru salvarea ţării şi organizează, în weekend, rugăciuni şi împărtăşire.

Între textele sugerate de Biserică se află o rugăciune pentru Regatul Unit care cere ”unirea naţiunii noastre şi ghidarea liderilor noştri”, iar alta destinată liderilor UE, pentru ca ei ”să conducă cu înţelepciune şi perspicacitate”.

