Michelle Trachtenberg a murit la 39 de ani. Actrița era cunoscută pentru rolurile din „Gossip Girl” și „Buffy”

Actrița Michelle Trachtenberg, cunoscută pentru multe roluri în filme și seriale TV, inclusiv în Buffy și Gossip Girl, a murit la vârsta de 39 de ani, au declarat surse pentru The Post.

Michelle Trachtenberg a fost găsită de mama sa în jurul orei 8 dimineața, miercuri, la One Columbus Place, un complex de apartamente de lux cu 51 de etaje, situat în cartierul Central Park South din Manhattan, potrivit surselor.

Actrița a suferit recent un transplant de ficat și a murit din cauze naturale, conform acelorași surse.

NYPD a confirmat că actrița a fost găsită „inconștientă și fără reacție” de către polițiști și a fost declarată moartă de paramedicii sosiți la fața locului. Moartea sa nu este considerată suspectă, iar medicul legist al orașului urmează să stabilească cauza clară a decesului, au precizat autoritățile.

În ultimele luni, actrița a postat pe Instagram o serie de fotografii îngrijorătoare, în care apărea slăbită și fragilă. Aceste imagini i-au determinat pe unii fani să comenteze despre pierderea ei bruscă în greutate sau să se întrebe dacă consuma droguri.

În ianuarie anul trecut, Michelle Trachtenberg a răspuns îngrijorărilor fanilor, spunând că este „fericită și sănătoasă” și că nu a suferit niciodată vreo intervenție chirurgicală estetică.

Născută în New York City pe 11 octombrie 1985, Trachtenberg a primit primul său rol la vârsta de 9 ani în clasica serie Nickelodeon din anii ’90, „The Adventures of Pete and Pete”, unde a interpretat-o pe excentrica Nona F. Mecklenberg.

A continuat să joace în diverse filme și seriale pentru copii, debutând pe marele ecran în 1996, în „Harriet the Spy”, unde a avut rolul principal.

