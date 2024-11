Metropola cu 8,5 milioane de locuitori care a rămas fără apă. Dușuri rapide și apă la toaletă doar dacă e necesar

Cei 8,5 milioane de newyorkezi sunt îndemnaţi să semnaleze orice focar de incendiu, să facă duşuri mai rapide şi să tragă apa la toaletă doar dacă este necesar.

Grătarele în zone publice au fost interzise, după ce incendii, rapid controlate, au izbucnit în acest weekend la Prospect Park, în centrul cartierului Brooklyn.

New Yorkul este alimentat cu apă de la rezervoare în zona râurilor din regiune, care atingeau miercuri 62% din capacitate, în scădere faţă de cele 79,2% în perioade normale.

”Din nefericire, se pare că aceste condiţii de secetă neobişnuită în acest anotimp nu se termină, pentru că totul indică faptul că ne aşteaptă o iarnă foarte uscată”, a avertizat în faţa presei guvernatorul statului New Jersey, Phil Murphy,

”Realitatea este că seceta pe care o traversăm este doar un exemplu al modificărilor climatice pe teritoriul nostru azi, nu în viitorul apropiat, aici şi acum”, a adăugat guvernatorul democrat.

New York City is in a drought, so everyone has to help conserve water!

Make sure you save water in your kitchen, bathroom and outdoor space.

