Mesajul unui uigur exploatat, descoperit într-o pereche de papuci. ”Ajutor, sunt într-o închisoare în China

Un rus a găsit într-o pereche de papuci de firmă un bilețel scris aparent de muncitorul uigur care i-a fabricat, prin care acesta spunea că se află într-o închisoare în China și cere ajutor.

Bilețelul a fost găsit de Arslan Gibadullin, din Sankt Petersburg, într-o pereche scumpă de papuci de casă marca The North Face, scrie The Moscow Times.

Iar în urma rapoartelor care implică industria mondială a modei în utilizarea muncii forțate, activiștii spun că „povara mărturiilor” în acest sens revine mărcii de îmbrăcăminte The North Face.

„Am ajuns acasă și am vrut să-mi pun papucii. De îndată ce am băgat mâna într-unul am descoperit un bilet ciudat, strâns cusut în papuc”, a declarat Gibadulin pentru The Moscow Times.

”Ajutor sunt în închisoare în China vă rog ajutați uigur”, scrie pe bilețelul descoperit.

Deși The Moscow Times nu a reușit să verifice autenticitatea biletului, incidentul aruncă lumina reflectoarelor pentru a treia oară în acest an asupra relației industriei mondiale a modei cu furnizorii săi chinezi și utilizarea muncii forțate uigure.

Un raport din iulie 2020 al unei coaliții pentru drepturile omului din 180 de organizații spunea că „practic întreaga” industrie a modei este complice la munca forțată la care sunt supuși uigurii din regiunea chineză Xinjiang.

Și în martie 2020, Australian Strategy Policy Institute a emis un raport care afirmă că peste 82 de mărci de renume profită de munca forțată uigură, estimând că autoritățile din China au transferat 80.000 de uiguri din provincia de origine Xinjiang, pentru a lucra în fabrici din toată țara între 2017 și 2019.

Experții ONU și grupurile pentru drepturile omului spun că autoritățile chineze au reținut cel puțin un milion de uiguri și alți musulmani turci în lagărele de detenție.

China susține însă că taberele sunt voluntare și vizează combaterea extremismului religios și a sărăciei.

Criticii spun că este o măsură necesară pentru prevenirea terorismului, dar că Beijingul suprasolicită amenințarea pentru a-și justifica acțiunile și compară centrele cu lagărele de concentrare.

VF, compania-mamă a The North Face, a fost inițial inclusă pe lista australiană, dar a fost apoi eliminată după ce a dovedit că asocierea sa cu fabrica incriminată a încetat înainte ca dovezile să indice că aceasta să fi primit muncitori uiguri într-o schemă de transfer.

Contactată de The Moscow Times, VF a spus că a fost informată despre bilețel și a început o anchetă internă.

VF a precizat că nu s-a folosit muncă forțată la producerea încălțămintei în cauză.

„VF Corporation și mărcile sale de familie nu folosesc munca forțată la fabricarea oricăruia dintre produsele noastre, iar munca în închisoare nu a fost utilizată la fabricarea niciunui produs. Pantofii din fotografie nu au fost niciodată în China. Pantofii cumpărați de consumator au fost fabricați în Vietnam și expediați direct din fabrică la unitatea noastră din Belgia și apoi la un centru de distribuție din Rusia. VF nu furnizează produse din regiunea Xinjiang", a transmis compania.

Este imposibil de urmărit traseul materiilor prime

Cu toate acestea, grupurile pentru drepturile omului specializate în munca forțată spun că este aproape imposibil să fii 100% sigur că unele dintre materialele folosite la fabricarea papucului nu provin din China, având în vedere natura complexă a lanțului de aprovizionare globalizat.

„Odată cu descoperirea acestui bilet, sarcina dovezii că nu s-a folosit muncă forțată în timpul producției pantofului revine VF”, a declarat pentru The Moscow Times Johnson Yeung, un reprezentant din Hong Kong al campaniei internaționale Clean Clothes Campaign.

El a îndemnat The North Face să ofere o transparență deplină asupra originii tuturor materiilor prime utilizate pentru producerea pantofului.

Penelope Kyritsis de la ONG-ul consorțiului pentru drepturile lucrătorilor din SUA specializat în muncă forțată a subliniat că, deși VF a spus că „nu obține produse din regiunea Xinjiang”, nu a explicat de unde provin materiile prime.

„VF trebuie să arate fiecare facilitate care a fost implicată în producția acestui pantof”.

VF nu a răspuns imediat solicitărilor din partea The Moscow Times de a furniza detalii de unde provin materiile prime utilizate pentru fabricarea papucilor.

SourceMap, o bază de date online open source care vizualizează hărțile lanțului de aprovizionare arată că, deși majoritatea produselor The North Face sunt fabricate în Vietnam, multe dintre materialele folosite pentru a le produce provin din China.

Nu este prima dată când un muncitor chinez scrie un astfel de bilet

Complexitatea lanțului de aprovizionare a fost subliniată la recentele audieri guvernamentale dintre branduri de modă de top și Comitetul de strategie pentru afaceri, energie și industrie din Marea Britanie, atunci când un reprezentant al Stella McCartney, un brand care se mândrește cu reputația sa de sustenabilitate, a declarat că trasabilitatea anumitor materii prime, cum ar fi bumbacul, "este extrem de dificil de obținut".

În cadrul aceleiași ședințe, vicepreședintele VF pentru sustenabilitate globală și aprovizionare responsabilă Sean Cady a respins sugestiile conform cărora VF utilizează munca forțată, dar a admis că au existat cazuri de eșec al auditului în rândul furnizorilor.

Nu este prima dată când un bilet aparent scris de un lucrător chinez pus la muncă forțată a fost găsită în mărfurile exportate.

În 2018, Tesco a suspendat producția de cărți de Crăciun de caritate la o fabrică din China după ce o fetiță de șase ani a găsit un mesaj scris de prizonieri din Shanghai, care pretindeau că sunt „forțați să lucreze împotriva voinței noastre”.

Acest bilet, dacă este autentic, ar fi prima astfel de situație care implică minoritatea uigură persecutată.

"Având în vedere amploarea suprimării, ne așteptam să vină astfel de scrieri", a spus Peter Irwin, un ofițer superior de programe la ONG-ul Uighur Human Rights Project din SUA.