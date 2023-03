Mesajul șocant pe care un polițist l-a primit din partea unui cartel de droguri alături de un cap de porc și de o coroană

În coroana respectivă, formată din flori galbene, se afla un mesaj adresat ofițerului Guillermo Avilés Encinas pe care scria: „Descanse En Paz!”(n.r. - Odihnește-te în pace!).

Sub coroană a fost pus un alt mesaj: „Cel care caută va găsi, în cele din urmă, ceea ce caută.



Suntem curioși să vedem dacă mafia Chapiza – Salazar te va salva de bătaia cruntă pe care ți-o vom da.



Cel care avertizează dinainte nu este un trădător”.

In Obregón, Sonora, the Caborca Cartel threatened a FGR agent who, they claim, is working with Sinaloa Cartel’s la Chapiza.

By @HEARST_BB https://t.co/h5v7Xg96LR pic.twitter.com/c1pYuKurvx