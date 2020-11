Mesajul revoltător, în limba română, afișat într-un hypermarket din Londra. „Avertisment pentru hoții din magazine”

Ambasada României la Londra transmite că a solicitat eliminarea unui mesaj ofensator față de românii din Marea Britanie, afișat într-un magazin din Londra al unui lanț celebru.

Este vorba despre un mesaj în limba română, afișat într-un magazin al lanțului Tesco: „Avertisment pentru hoții din magazine. Ofițeri de poliție îmbrăcați civil acționează în această zonă”.

Posterul din raionul de băuturi al hypermarketului londonez i-a revoltat pe românii din Marea Britanie. Iolanda Costide, o româncă din Londra, a reacționat dur într-un mesaj transmis directorului general al Tesco, Ken Murphy.

„Nu este demn ca un lanţ care se prezintă ca progresist, în serviciul oamenilor, cum ar fi Tesco, să permită profilarea etnică în magazinele sale. Imaginea prezintă un avertisment, în limba română, împotriva hoţului. Trebuie să credem că toţi românii sunt hoţi, sau poate doar aceia care nu stăpânesc limba bardului şi au nevoie ca acest mesaj scandalos să fie explicat în limba română? Vă rog cu amabilitate să îndepărtaţi astfel de afişe din magazinele dvs., în caz contrar, vom atrage atenţia Comisiei pentru egalitate şi drepturile omului asupra practicilor dumneavoastră”, este scrisoarea transmisă de Iolanda Costilde șefului companiei.

Imaginile cu posterul au fost distribuite la finalul săptămânii trecute pe grupuri ale românilor din Marea Britanie.

Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord a transmis luni că a solicitat înlăturarea posterului, într-o scrisoare adresată conducerii companiei și poliției locale.

Postarea integrală a Ambasadei României la Londra:

„Cu referire la informațiile apărute în spațiul public privind mesajul afișat în incinta unei filiale a unui cunoscut lanț de magazine alimentare din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Ministerul Afacerilor Externe/ Ministry of Foreign Affairs, Romania precizează că Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord s-a autosesizat și a întreprins, în regim de urgență, demersuri atât pe lângă conducerea companiei, cât și pe lângă autoritățile centrale și locale, inclusiv la nivelul ministerului de externe britanic (Foreign, Commonwealth and Development Office), pentru a exprima surprinderea și dezacordul părții române față de apariția mesajului respectiv, ce are un puternic caracter discriminatoriu.

MAE dezaprobă acest tip de mesaje discriminatorii care nu reflectă imaginea reală a comunității române din Marea Britanie, bine integrată și care aduce o contribuție reală la dezvoltarea societății și economiei britanice.

Totodată, MAE informează că, în scrisoarea adresată conducerii companiei și poliției locale, reprezentanții ambasadei au solicitat înlăturarea imediată a materialelor cu caracter discriminatoriu, precum și clarificarea circumstanțelor și a motivelor care au stat la baza utilizării acestora.

Ambasada României la Londra urmărește cu deosebită atenție acest subiect și va întreprinde toate demersurile legale pentru a asigura cetățenilor români din Marea Britanie garantarea drepturilor în calitate de cetățeni UE și aplicarea unui tratament non-discriminatoriu.”