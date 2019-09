Mesajul lui Trump în mijlocul scandalului ucrainean: "Vor să confişte totul"

"Ceea ce se întâmplă acum este cea mai mare înşelătorie din istoria politicii americane", a afirmat Trump într-un mesaj video postat pe Twitter.

Liderul de la Casa Albă a susţinut că opoziţia democrată "vrea să confişte totul", menţionând că este vorba de arme, servicii medicale, dar şi de voturi, judecători şi libertate.

"Totul este foarte simplu. Ei încearcă să mă oprească pe MINE, pentru că eu mă lupt pentru voi - şi nu voi permite niciodată ca acest lucru să se întâmple", a afirmat Donald Trump.

They are trying to stop ME, because I am fighting for YOU! pic.twitter.com/xiw4jtjkNl