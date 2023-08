Mesajul lui Mircea Geoană de Ziua Independenţei Ucrainei. „Aţi inspirat întreaga lume şi pe toţi colegii din NATO”

"Astăzi sărbătoriţi Ziua Independenţei! Şi continuaţi să luptaţi neînfricaţi pentru independenţa voastră. Preşedintele Putin a crezut că v-o poate lua, dar nu a reuşit.

Leadershipul ucrainean, forţele militare şi tot poporul ucrainean aţi demonstrat o determinare extraordinară, rezilienţă şi curaj, în fiecare zi. Aţi inspirat întreaga lume, pe mine şi pe toţi colegii din NATO.

It was an honour to address President @ZelenskyyUa & FM @DmytroKuleba speaking at the @crimeaplatform on the eve of #Ukraine’s independence day ????????. At our #NATOSummit last month, we took steps to ensure that #Ukraine moves closer to #NATO than ever before https://t.co/m8xO1zUXdF pic.twitter.com/vD2OgnLJgj