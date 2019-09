Mesajul Gretei Thunberg pentru persoanele care „o urăsc”

„Am ajuns din nou aici... După cum poate ați văzut, criticii sunt mai activi ca niciodată- se leagă de mine, de cum arăt, de hainele mele, de comportamentul meu și de diferențele mele. Inventează orice teorie a conspirației și minciună la care te poți gândi”, a scris Greta Thunberg pe Twitter, conform BBC.

Criticile aduse activității ei nu au împiedicat-o pe adolescenta de 16 ani să își continue campania pentru mediu.

Cu toate acestea, este vizibil deranjată de activitatea criticilor, pe care îi acuză că „întrec orice limită pentru a redirecționa atenția”, folosindu-se de minciuni și teorii ale conspirației.

Atenția negativă primită de adolescentă nu este, însă, surprinzătoare. În ultimul an, Greta Thunberg a militat pentru protejarea mediului și a tras la răspundere „lumea adultă” în mod dur și public.

Criticii au creat multiple scenarii legate de Greta Thunberg, printre care că este manipulată de „forțe sinistre” sau de „părinți dornici de celebritate”.

Here we go again...

As you may have noticed, the haters are as active as ever - going after me, my looks, my clothes, my behaviour and my differences.

They come up with every thinkable lie and conspiracy theory. (Thread->) pic.twitter.com/5rS2VpZj00