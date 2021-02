Mesajul ascuns de NASA în modelul parașutei folosită de roverul Perseverance pentru a ateriza pe Marte

Inginerul Ian Clark a folosit un cod binar pentru a introduce mesajul „Îndrăznește lucruri mărețe” în benzile portocalii și albe ale parașutei de 70 de metri. El a inclus, de asemenea, coordonatele GPS pentru sediul misiunii la Jet Propulsion Laboratory din Pasadena.

Clark, un împătimit al cuvintelor încrucișate, a venit cu ideea în urmă cu doi ani. Inginerii au dorit un model neobișnuit în țesătura de nailon pentru a ști cum a fost orientată parașuta în timpul coborârii. Transformarea acestuia într-un mesaj secret a fost „super distractiv”, a spus Clark.

Doar șase persoane știau despre mesajul codificat înainte de aterizarea, a mai susținut Clark. Pasionații NASA eu reusit sa decodifice mesajul dupa ce au atribuit cifra 1 formelor de culoare rosie si cifra zero formelor de culoare alba.

”Au fost necesare doar câteva ore pentru ca fanii spațiului să-și dea seama. Data viitoare va trebui să fiu puțin mai creativ”, a mai spus Clark.

It looks like the internet has cracked the code in something like 6 hours! Oh internet is there anything you can’t do? For those who just want to know: #Mars2020 #CountdownToMars pic.twitter.com/yTJCEnbuLY