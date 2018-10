Melania Trump explică de ce a purtat o jachetă pe care scria ”nu-mi pasă”

AFP

Un mister care a dus la multe speculații: De ce prima doamnă a SUA, Melania Trump, a purtat o jachetă de doar 39 de dolari, pe care era inscripționat mesajul ”Nu-mi pasă”, în timpul unei vizite într-un centru de detenție pentru copii migranți?

În urma călătoriei din iunie, soțul ei, Donald Trump a fost primul care a reacționat, spunând că a fost un mesaj adresat mass media care propagă știri false.

Reprezentantul relațiilor cu publicul de la Casa Albă a venit ulterior cu o altă explicație, spunând că a fost ”doar un sacou”.

La aproape 6 luni de la eveniment, Melania Trump recunoaște că a vrut să trimită un mesaj.

”Este evident că nu am purtat sacoul pentru copii, am purtat jacheta când am coborât și am urcat în avion. A fost pentru popor și pentru mass media care mă critică, vreau să le arăt că nu îmi pasă. Pot critica orice vor ei, dar nu mă pot opri din a face ceea ce simt”, a afirmat Melania Trump, potrivit BBC.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

Citește și Răspunsul dat de Melania Trump atunci când un jurnalist o întreabă dacă își iubește soțul

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia Stirile ProTV pentru telefoane Android si iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer