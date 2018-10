Răspunsul dat de Melania Trump atunci când un jurnalist o întreabă dacă își iubește soțul

Într-un interviu acordat pentru ABC News, prima doamnă a Statelor Unite ale Americii a fost întrebată de acuzațiile de infidelitate care au provocat tensiuni în interiorul cupului de la Casa Albă.

”Nu este o preocupare și o prioritate a mea. Sunt mamă și primă doamnă, și am multe alte chestii la care trebuie să mă gândesc și pe care trebuie să le fac. Știu că oamenilor le place să speculeze și mass media fac asta”, a transmis Melania.

Întrebată dacă au rănit-o toate aceste zvonuri, Melania Trump a zobovit o vreme, apoi a oferit un răspuns vag, dând vina pe presă pentru răspândirea tuturor acestor povești.

”Mass media a speculat mult, da. Nu este întotdeauna plăcut. Dar știu ce este bine și ce este rău, ce este adevărat și ce nu este adevărat”, a spus prima doamnă de la Casa Albă.

Întrebată dacă își iubește soțul, Melania a fost mai puțin ezitantă. ”Da. Suntem bine. Da”, a raspuns aceasta.

