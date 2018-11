Melania Trump a adus magia Crăciunului la Casa Albă. VIDEO

Prima-doamnă este cea care se ocupă în mod tradiţional cu decorarea Casei Albe pentru această sărbătoare, iar Melania Trump şi-a dezvăluit luni opera într-un clip publicat pe Twitter.

Potrivit unui comunicat oficial, prima-doamnă lucrează la conceptul deocoraţiunilor încă din august şi a pus totul în practică ajutată de voluntari.

Anul acesta, la reşedinţa prezidenţială americană au fost împodobiţi nu mai puţin de 29 de brazi de Crăciun, dintre care cel mai mare are 5,5 metri. Sunt 14.000 de ornamente roşii şi mai multe case de turtă dulce, reprezentând instituţiile aflate în inima democraţiei americane.

The @WhiteHouse is sparkling for the Christmas season! pic.twitter.com/ncNhlkZAWl