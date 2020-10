Medicii sud-coreeni au cerut oprirea vaccinării antigripale după ce 25 de persoane au murit

Guvernul din Coreea de Sud a refuzat, joi, să suspende programul de vaccinare a populației împotriva gripei, în ciuda apelului medicilor, după ce cel puțin 25 de persoane au murit după ce au făcut injecția, scrie The Guardian.

Autorităţile sud-coreene au transmis că nu au găsit nicio legătură directă între decese și vaccinul antigripal.

Cel puțin 22 dintre persoanele decedate, printre care se numără și un băiat de 17 ani, făceau parte dintr-o campanie de vaccinare gratuită ce vizează 19 milioane de cetățeni (tineri și persoane în vârstă), a transmis Agenția de Control și Prevenire a Bolilor din Coreea de Sud.

„Numărul deceselor a crescut, dar echipa noastră consideră că există o posibilitate foarte mică să fi rezultat din cauza injecțiilor”, a declarat în parlament directorul agenției, Jeong Eun-kyeong.

Coreea de Sud a comandat cu 20% mai multe vaccinuri antigripale față de anii trecuți, pentru a preveni o dublă epidemie de gripă și Covid-19, care ar duce la supraaglomerarea spitalelor în perioada iernii.

„Înțeleg și regret că oamenii sunt îngrijorați în privința vaccinului. Investigăm cauzele (deceselor), dar vom examina cu atenție întregul proces în care diferite agenții guvernamentale sunt implicate, de la producție la distribuție”, a declarat ministrul sud-coreean al Sănătății, Park Neung-hoo, care a confirmat că programul de vaccinare va continua.

Vaccinul este produs de companiile sud-coreene GC Pharma, SK Bioscience, Korea Vaccine și Boryung Biopharma Co Ltd, o divizie a Boryung Pharm Co Ltd, alături de producătorul francez Sanofi.

Acestea furnizează vaccinuri atât pentru programul gratuit, cât și pentru cel contra cost, care au ca scop vaccinarea a aproximativ 30 de milioane de cetățeni, din populația totală de 52 de milioane de oameni a Coreei de Sud.

Dintre cele 25 de persoane decedate, 10 au primit vaccinul produs de SK Bioscience, câte cinci pe cel al Boryung și GC Pharma, unul de la Korea Vaccine și patru de la Sanofi. Toate cele patru companii naționale au refuzat să comenteze situația, în timp ce Sanofi nu a oferit încă o reacție.

Încă nu este clar dacă vaccinurile produse în Coreea de Sud au fost exportate, sau dacă cele furnizate de Sanofi au mai fost distribuite și în alte țări.

Asociația Medicală din Coreea, un grup influent de medici, a cerut guvernului să suspende temporar toate programele de vaccinare pentru a atenua preocupările publice și pentru a se asigura că vaccinurile sunt sigure.

Liderul opoziției sud-coreene, Kim Chong-in, a cerut, de asemenea, oprirea vaccinărilor până la verificarea cauzelor deceselor.

Însă autoritățile sanitare au declarat că o investigație preliminară asupra a șase decese nu a găsit nicio legătură directă cu vaccinurile, fără substanțe toxice descoperite. Datele KDCA de joi au arătat că cel puțin șapte din cele nouă persoane decedate pe care le-a examinat aveau comorbidități.

Programul gratuit de vaccinare a populației a stârnit controverse încă de la început luna trecută. a fost suspendat timp de trei săptămâni după ce s-a descoperit că aproximativ 5 milioane de doze, care trebuiau refrigerate, fuseseră expuse la temperatura camerei în timp ce erau transportate la o unitate medicală.

Autoritățile de la Seul au precizat că 8,3 milioane de persoane au fost vaccinate de la reluarea programului, pe 13 octombrie, dintre care 350 au acuzat reacții adverse.