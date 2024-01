Mauritius, în alertă maximă la trecerea ciclonului Belal. A fost confirmat un deces

Nivelul de alertă pe insula cu 1,3 milioane de locuitori a fost ridicat la 4, nivelul maxim, în urma trecerii ciclonului Belal, care lovise anterior Reunion şi lăsase în urmă un mort, scrie AFP, citată de Agerpres.

#CycloneBelal slams Mauritius with merciless floods, turning streets into raging rivers

This chilling scene in Port Louis is a stark reminder of the climate crisis. #CycloneBelal's wrath exposes our vulnerability. Time to act, not tweet. #ActOnClimate pic.twitter.com/dkeS0rSVzh