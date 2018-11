Mașină ”înghițită” de o groapă uriașă apărută într-o șosea din Italia, din cauza ploilor

Când pompierii au adus-o la suprafață, nu era nimeni înăuntru. Dar agenția de presă ANSA citează mai mulți martori care susțin că șoferul a ar fi încercat să iasă din vehicul și a fost luat de viitură.

Protecția civilă italiană a transmis o alertă pentru ploi torențiale și risc de inundații în partea centrală și de sud a Italiei.

Intervento dei #vigilidelfuoco per una voragine sulla via #Pontina in località San Vito di #SanFeliceCirceo (LT). Coinvolta un'autovettura, in corso ricerche dei #vigilidelfuoco per la presenza di possibili dispersi #25nov 8:00 pic.twitter.com/Yfj2QuBvLd