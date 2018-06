Mașină care transporta 16 migranți, implicată într-un accident. Șase persoane au murit, în Grecia

Politiștii greci au precizat că patru persoane au fost rănite grav. În vehicul se aflau 16 oameni, atunci când a avut loc accidentul, după ce mașina a ieșit de pe carosabil în orașul Kavala. Nu se cunoaște încă ce a provocat accidentul, conform nypost.com, care a citat AP

Naționalitatea si identitatea victimelor, care voiau să ceară azil politic, nu a fost precizată.

Autoturismul plecase din prefectura nord-estică Evros, regiună aflată la granița cu Turcia, fiind un punct de trecere foarte circulat de către migranți și refugiati, care caută o viață mai bună în Europa.

Kavala/Egnatia Avenue

Van carrying 15 #refugeesgr went off the road. 5 people died while 11 were injured. Among the dead is the trafficker, who led the van, while the information reported that the victims included 3 minor children.#antireport #Greece https://t.co/QeONd6oC3y