Mărturii despre cele 2 românce ucise în Cipru. Prieten: „E ceva foarte anormal”

Vești negre vin din Cipru, unde o româncă de 35 de ani și fetița ei de doar 8 ani ar fi fost ucise de un criminal în serie.

Un bărbat de 35 de ani, ofițer de armată, a recunoscut că a omorât 5 femei și 2 copii, și le-a indicat și pe cele două românce drept victime.

Este un scenariu macabru ce pare credibil, în condițiile în care cele două au dispărut din 2016 și până acum nimeni n-a dat de urma lor.

Era 30 octombrie 2016 când românca şi fetiţa ei au dispărut fără urmă.

Ultima dată, femeia a fost văzută în compania unui bărbat îmbrăcat în haine de camuflaj, în apropiere de casa ei situată într-un cartier sărac al Nicosiei, după cum povesteşte un prieten apropiat, şocat că cele mai negre temeri ar putea deveni realitate.

„O rămas cu ea în faţa magazinului şi stăteau de vorbă. Eu am întrebat o cine e bărbatul, a zis că e verişorul. Și am întrebat-o de ce vorbeşte cu el în engleză dacă e verişorul şi mi-a zis că nu poate să-mi zică. Când am auzit primele ştiri ne-am gândit, că e dispărută, n-a dat niciun semn de atâta timp”, a spus unul dintre prietenii româncei.

După 3 ani de întrebări chinuitoare, misterul pare să se lămurească în cel mai îngrozitor mod posibil.

Atât ea cât şi copilă, care era bolnavă, ar fi fost ucise la 30 de kilometri distanţă de casă, în apropierea unui lac şi a unei mine abandonate.

Cel puţin ăsta le-a spus anchetatorilor bărbatul supectat iniţial de 3 crime. A recunoscut apoi încă 4 şi a declarat că cele două românce sunt printre ele.

„Eu mereu am întrebat-o pe mama ei ce fac fetele. Bine, bine. Și de 2-3 ani nu am mai văzut-o”, a spus o vecină.

Ar fi însă mai multe victime, scrie presa cipriotă, care vorbeşte despre primul criminal în serie din istoria recentă a ţării.

Alarmant este ca şi o prietenă de-a româncei dispărute n-ar mai fi de găsit de cel puţin un an. Ea şi fetiţa ei de 12 nu au mai fost văzute.

„Nu am mai vorbit de 2 ani. Și am sunat la poliţie şi am anunţat acest lucru. E ceva foarte anormal, eu vorbeam tot timpul cu ea, o ajutăm. Am sunat la poliţie şi urmează să facă o anchetă, mă duc să dau declaraţii”, a spus un prieten.

Până acum poliţiştii au descoperit trupurile neînsufleţite a trei femei, toate filipineze. Răscolesc zona în căutarea altor cadavre. Suspectul, fost cadru militar, îşi alegea victimele dintre femeile cu o situaţie financiară precară, despărţite de parteneri şi cu copii, în mod special fete. Le promitea locuri de muncă.

Fostul soţ al uneia dintre femeie găsite fără viaţă se roagă neîncetat că măcar copilul să fi scăpat.

Depăşiţi de situaţie, anchetatorii ciprioţi au cerut ajutorul colegilor din Marea britanie. Londra vă trimite un legist, un psihiatru şi ofiţeri specializaţi în cazuri de crime în serie.

