Mărturia unui soldat rus care s-a predat în Ucraina: "Am căutat pe Google cum să fac asta"

Originar din Orsk, oraș aflat aproape de granița Rusiei cu Kazahstan, tânărul s-a predat ucrainenilor cu ajutorul proiectului "Vreau să trăiesc", informează postul TSN.

Când se afla încă în Rusia, bărbatul a sunat la "linia fierbinte" a proiectului "Vreau să trăiesc" și a primit instrucțiuni despre modul în care trebuie să se predea în siguranță ucrainenilor.

"Pe 21 septembrie am primit o citație, să mă prezint la comisie medicală. Apoi am mers într-o unitate militară. Pe 25, eram deja în Ucraina", a povestit Mihail Kulikov.

"Înainte de a merge la comisia medicală, am căutat pe Google cum te poți preda pentru a nu fi ucis. Am găsit canalul Telegram 'Vreau să trăiesc', un program de stat al Ucrainei. Am găsit un număr de telefon și am sunat. Mi-au explicat ce să fac, unde să vin, ce să spun ca să nu fiu ucis", a mărturisit bărbatul.

A fost deschis primul dosar penal privind sustragerea de la mobilizare

Departamentul de Investigații Interdistrictual Zarechensky al Comitetului de Investigații al Rusiei a deschis un dosar penal în temeiul articolului privind sustragerea de la efectuarea serviciului militar împotriva unui bărbat de 32 de ani.

Dosarul penal a fost deschis după ce tânărul a refuzat să semneze citația de mobilizare.

Sursa: TSN Dată publicare: 05-10-2022 23:20