Marius, mort în catastrofa din Valencia, își creștea singur copiii după ce soția sa a murit de cancer. Cum l-a surprins apa

Și-a părăsit mașina, fără să-și dea seama că apele vor crește vertiginos. A fost luat de viitură și a murit înecat. Trupul neînsuflețit a fost găsit în nămol, la 3 kilometri distanță. Alți 4 români sunt căutați de autorități.

Marius Șerban locuia de aproape opt ani în Spania. Avea 41 de ani și muncea ca șofer de TIR. Era căsătorit și avea o fată și un băiat. Acum doi ani, soția lui a murit răpusă de cancer, iar Marius își creștea singur copiii. În seara de marți, când furtuna a cuprins sudul Valenciei, tocmai ieșise din cursă și se întorcea acasă.

Alex Doana, prietenul lui Marius: „Era în camion cu un alt coleg și când a văzut că vine a vrut să salveze ultimul bun pe care l-a cumpărat cu soția lui, o mașină și a vrut să salveze mașina, dar nu a mai ajuns la ea. S-a dat jos din camion și să ia mașina mică și să fugă din calea apelor, dar nu a mai reușit. Mesajele de alertă de către statul spaniol au fost date la 2 ore după ce s-a întâmplat nenorocirea.”

Fratele lui si-a dat seama că ceva i s-a întâmplat lui Marius. A plecat pe jos spre garajul unde știa că își lăsase mașina și a început să îl caute. A lăsat pe rețelele sociale un mesaj prin care cerea ajutor.

"Am găsit mașina lui Mario, nu e nimeni în ea. Sper că Bunuțu Dumnezeu l-a ținut în viață și că e la spital pe undeva pe aici, prin zonă. Vai Doamne e dezastru aici, nu am văzut așa ceva în viața mea. Mă duc la spitale să întreb, mașina lui nu arăta, nu era răsturnată, era ok."

Două zile l-a căutat în toate parcările și spitalele din localitate. Într-un târziu, Marius Serban a fost găsit la 3 kilometri distanță de locul unde-și lăsase masina. Era într-un șanț, lângă o linie de cale ferată, acoperit de noroaie.

Alex Doana, prietenul lui Marius: „Acuma a murit el înecat și au rămas doi copii pe drumuri. Orfani de părinți. N-a știut ce înseamnă distracție, discoteci, chestii de astea banale, el a tras pentru familia lui, pentru copiii lui să nu le lipsească nimic, având în vedere că rămăsese singur cu doi copii.”

Valentin Șerban, fratele lui Marius: „Sunt mulți români care suferă, multe familii care ne-am adunat pentru necazul ăsta și mulți au pățit la fel.”

Copiii lui Marius, de 7 si 12 ani, sunt acum în grija bunicilor care trăiesc tot în Valencia.

